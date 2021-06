Ton coin de web t’attends !

Je n’ai jamais été capable de m’asseoir et de faire jaillir les mots. Presque tous mes écrits – qu’il s’agisse d’un billet de blog, d’un post sur 4chan ou d’un e-mail important – sont rédigés par bribes au fil des jours, des semaines et parfois des mois.

Je pense – et donc j’écris – le mieux en marchant, juste avant de m’endormir et sous la douche. Il n’est pas rare que je sorte de la salle de bains trempée pour noter quelques pensées, et si vous me trouvez en train de bidouiller sur mon téléphone en public, je suis probablement en train de m’envoyer frénétiquement des notes par e-mail avant de les oublier. Ces trois endroits offrent un répit par rapport à l’agitation de la vie quotidienne et me permettent d’être dans ma tête, sans distraction.

Après avoir recueilli des bribes d’écriture et les avoir mûrement réfléchies, la pièce se met en place dans un torrent de frappe. Ce qui me semblait une éternité ne prend plus que quelques minutes, comme une casserole d’eau qui passe d’un léger mijotage à une forte ébullition. Je me retrouve alors avec quelque chose de vaguement cohérent, ce qui m’amène à la meilleure partie : l’édition !